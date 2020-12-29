جنوب إفريقيا تفرض قيودا جديدة ومخاوف من موجة ثالثة من الاصابات بكوفيد-19 مع بداية العام الجديد

منعت دولة جنوب إفريقيا بيع المشروبات الكحولية وفرضت وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من الثلاثاء بعد ارتفاع كبير في الإصابات بكوفيد-19.

وتجهد دول كثيرة عبر العالم لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات مع حلول فصل الشتاء، ما رفع إجمالي الحالات المسجلة في العالم إلى 81 مليونا تقريبا فيما تتسارع حملات التلقيح في أميركا الشمالية وأوروبا.

وأعلن الرئيس الجنوب الإفريقي سيريل رامابوزا الإثنين منع بيع المشروبات الكحولية وفرض وضع الكمامات في الأماكن العامة بعدما أصبحت جنوب إفريقيا أول بلد إفريقي يسجل مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رامابوزا "لقد تراخينا ونحن ندفع الثمن الآن" محملا مسؤولية انتشار الوباء بهذه الكثرة إلى مناسبات اجتماعية كبيرة و"غياب تام للحذر خلال فترة الأعياد". وقال إن البيانات تظهر أن "استهلاكا مفرطا للكحول" يؤدي إلى حالات تستدعي الدخول إلى المستشفيات ما يتسبب "بضغط لا طائل منه" على المنشآت الصحية العامة.

البرازيل تغلق الشواطئ

وأرغم الارتفاع الكبير في الإصابات سلطات ريو دي جانيرو البرازيلية إلى منع الوصول إلى الشواطئ في 31 كانون الأول/ديسمبر للحيلولة دون حصول تجمعات بمناسبة رأس السنة.

إسبانيا تستعد لوضع سجل خاص للأشخاص الملقحين

وفي إسبانيا حيث سجلت 50 ألف حالة وفاة، قالت وزارة الصحة إن الحكومة ستضع سجلا بالأشخاص الذين يرفضون الحصول على اللقاح على أن تتشاركه مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وبوشرت حملات التلقيح في إسبانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم. وتخشى السلطات من أن يعيق التردد في الحصول على اللقاح بسبب حملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جهود مكافحة المرض.

انطلاق التطعيم باللقاح الروسي سبوتنيك في في بيلاروس

وأعلنت بيلاروس الثلاثاء بدء حملة التلقيح مع تلقيها أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتينك-في" موضحة ان "العاملين في حقل الرعاية الطبية والمعلمين والاستاذة والخبراء الذين هم على تواصل كبير مع الناس بحكم عملهم، سيكونون أول الحاصلين على اللقاح".

ألمانيا ترصد اصابات بالسلالة الجديدة

من جهة أخرى قالت السلطات الصحية الألمانية الثلاثاء ان السلالة الجديدة للفيروس رصدت في شمال البلاد اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر لدى مريض.

وقالت وزارة الصحة في ساكسونيا السفلى هذه السلاسة "مسؤولة عن جزء كبير من الإصابات المسجلة في جنوب إنكلترا. وفيما شفيت زوجته التي أصيبت أيضا بالسلالة نفسها توفي المريض "السمين جدا" ويعاني من امراض اخرى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.