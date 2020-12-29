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تعقيم متجر في بيونغ يانغ

في أحد متاجر البيع بالتجزئة في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، يقوم عمال مجهزون بالكامل بتطهير المبنى قبل فتحه للجمهور، ويقدم الموظفون معقماً لليدين ويقومون بفحص درجة الحرارة عند المدخل.

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