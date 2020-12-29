في أحد متاجر البيع بالتجزئة في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، يقوم عمال مجهزون بالكامل بتطهير المبنى قبل فتحه للجمهور، ويقدم الموظفون معقماً لليدين ويقومون بفحص درجة الحرارة عند المدخل.
في أحد متاجر البيع بالتجزئة في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، يقوم عمال مجهزون بالكامل بتطهير المبنى قبل فتحه للجمهور، ويقدم الموظفون معقماً لليدين ويقومون بفحص درجة الحرارة عند المدخل.
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