في أحد متاجر البيع بالتجزئة في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، يقوم عمال مجهزون بالكامل بتطهير المبنى قبل فتحه للجمهور، ويقدم الموظفون معقماً لليدين ويقومون بفحص درجة الحرارة عند المدخل.