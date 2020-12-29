شاهد: صحفيون أوغنديون يغادرون مؤتمرا صحفيا حول الأمن احتجاجًا على العنف المتزايد ضدهم

غادر صحفيون أوغنديون مؤتمرا صحفيا حول الأمن احتجاجًا على "العنف المتزايد ضدهم من قبل قوات الأمن".

وتعرض صحفيان يوم الأحد لإطلاق نار، وأصيب أحدهما بجروح بالغة، في شجار بين ناشطين سياسيين معارضين وقوات الأمن.

وذكرت الشرطة أن صحفيا كان يغطي تجمعا انتخابيا لزعيم المعارضة الأوغندية بوبي واين، نُقل إلى المستشفى يوم الأحد بعد إصابته خلال اشتباك بين قوات الأمن وأنصار المرشح.

ووقعت الاضطرابات بالقرب من بلدة ماساكا الجنوبية، على بعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) من العاصمة كامبالا.