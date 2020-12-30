هل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعّالةٌ ضد فيروس كورونا المتحوّر؟

هل اللقاحات ضد كوفيد-19 التي تمّّّ اعتمادها تملك فعّاليةً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟! لا ريب أن كل شخص سأل هذا السؤال، وبحث عن ثمة إجابة له، خاصة وأن إجابات العلماء وإن حملت قدراً عالياً من التفاؤل، رغم أنهم يحثّون الخطا في البحث دعامة علمية تحسم لصالح هذا الشعور بما لا يدع مجالاً للشك.

فالسلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة تسبب في إثارة القلق باعتبار أن هذا الفيروس الجديد ينتشر بسهولة أكبر، لكن، العلماء والخبراء، يرون أنه وإن تبيّن صحة الانتقال السهل لهذا الفيروس المتحور، فاللقاحات التي تمّ طرحها تملك فعّالية ضده.

ويقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنطوني فوتشي: إن البيانات الواردة من بريطانيا تشير إلى أن اللقاحات أثبتت فعالية ضد هذا الفيروس، غير أن الولايات المتحدة ستجري هي أيضاً اختباراتٍ للتأكد من ذلك.

وغالباً ما تخضع الفيروسات لتغييرات صغيرة أثناء تكاثرها وانتقالها عبر مجموعة بشرية، لكن إذا تحور الفيروس بشكل كبير جداً، فإن أبرز ما يثير المخاوف أن اللقاحات المتوفرة حالياً لا تمتلك فعّالية تؤمن الحماية ضد هذا الفيروس، غير أن الخبراء لا يعتقدون أن الأمر هو كذلك مع الفيروس المتحور الذي ظهر في المملكة المتحدة.

يقول رئيس الفريق الأميركي المكلّف بتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي: "أتوقع أن هذه لن تكون مشكلة" في إشارة إلى فعالية اللقاحات التي تمّ اعتمادها في توفير الحماية من الفيروس المتحوّر.