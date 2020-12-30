مصدر عسكري: مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين بقصف اسرائيلي قرب دمشق

قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرين الأربعاء جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً قرب دمشق ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما قاله مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري، أنّه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل" في ريف دمشق. وأضاف "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي. واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول "لا نعلّق على تقارير ينشرها الاعلام الأجنبي".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مواقع لحزب الله اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الواقعة في ريف الزبداني.

وتكرّر إسرائيل استهدافها لمواقع في سوريا، إذ تسبب قصف إسرائيلي ليل الخميس-الجمعة على منطقة مصياف في ريف حماة الغربي بمقتل ستة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران، وفق حصيلة للمرصد.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.