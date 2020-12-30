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شاهد: موسكو تتزين بالأضواء استعداداً لاستقبال العام الجديد

تظهر مقاطع الفيديو لقطات للعاصمة الروسية المزينة بالألوان والأضواء احتفالا بالعام الجديد وذلك على الرغم من تفشي وباء كوفيد-19.

واعترفت الحكومة الروسية مؤخراً أن أعداد الوفيات المرتبطة بالوباء تفوق ما أعلن عنه سابقاً، حيث يعتقد الآن أنها تبلغ ثلاثة أضعاف العدد الأساسي الذي بلغ 56 ألفاً...

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