شاهد: في مشهد مرعب.. استمرار تدفق الحمم بعد أيام من ثوران بركان كيلويا في هاواي

تظهر مقاطع مصورة تم نشرها من قبل مرصد براكين هاواي الأمريكية والتقطت في 27 ديسمبر/كانون الأول، حمماً متوهجة تتدفق من فوهة بركان كيلويا في هاواي، الذي يعد أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة في وسط المحيط الهادي.

وفي اليوم التالي، أي بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول التقطت طائرة هليكوبتر مشاهد مصورة تظهر ثوران البركان الواقع في حديقة البراكين الوطنية في هاواي وتشكل بحيرة من الحمم البركانية.

ويعد هذا البركان من أكثر البراكين نشاطا على وجه الأرض.

وذكر مرصد براكين هاواي في 20 ديسمبر/كانون الأول، عن وقوع زلزال بلغت قوته 4.4 درجة، مركزه يقع تحت الجناح الجنوبي لبركان كيلاويا.