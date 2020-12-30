نتنياهو في استقبال الجاسوس الأمريكي جوناثن بولارد: "أنت في بيتك" (فيديو)

وصل جوناثان بولارد، المحلل السابق في البحرية الأمريكية، والذي أمضى 30 عاماً في السجون الأمريكية بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، مع زوجته، بعد انتهاء قيود فرضت على سفره بموجب الإفراج المشروط.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولارد الذي قال فوره هبوط الطائرة "نشعر بالسعادة للعودة إلى الوطن أخيراً بعد 35 عاماً". كما قدّم نتنياهو لبولارد وزوجته إستير بطاقات هوية إسرائيلية تمنحهما الجنسية.

وقال نتنياهو: "أنت في بيتك، يا لها من لحظة. يا لها من لحظة ".

وصل بولارد، 66 عاماً، وزوجته على متن طائرة يملكها الملياردير شيلدون أديلسون، أحد أبرز مؤيدي نتنياهو والرئيس دونالد ترامب. وجثا بولارد على ركبتيه وقبل الأرض بينما كانت زوجته تضع يدها على ظهره خلال استقبال نتنياهو لهما.

وقبّلت إستير بولارد، التي تخضع للعلاج من مرض السرطان، الأرض وساعدها زوجها. وشكر بولارد نتنياهو والشعب اليهودي على دعمه له قائلاً "نأمل أن نصبح مواطنين منتجين في أسرع وقت ممكن وأن نواصل حياتنا هنا".

وباع بولارد أسراراً عسكرية لإسرائيل أثناء عمله في البنتاغون في الثمانينيات واعتقل في عام 1985 بعد محاولته الفاشلة الحصول على حق اللجوء في السفارة الإسرائيلية في واشنطن وأقر بالذنب.