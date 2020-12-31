شاهد نيوزيلندا تودع عام 2020 بالألعاب النارية

تظهر مقاطع الفيديو لقطات لسكان أوكلاند وهم يستقبلون العام الجديد 2021 بعروض للألعاب النارية والليزر من أعلى برج سكاي السماء وهو أطول برج في نصف الأرض الجنوبي .

وبهذا تكون نيوزيلندا أول دولة تودع عام 2020 في العالم.