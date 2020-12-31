حق الإجهاض: رئيس أكبر دولة كاثوليكية في العالم يهاجم الأرجنتين

اِنتَقَدَ الرئيس البرازيلي اليميني الشعبوي جايير بولسونارو الأربعاء قرار الأرجنتين تشريع الإجهاض، واصفاً الأمر بأنه إِعطاء دولة "موافقتها" على قتل أطفال.

وقال زعيم أكبر دولة كاثوليكية في العالم في تغريدة "أشعر بأسف عميق على حياة الأطفال الأرجنتينيين الذين هم الآن عرضة لإخراجهم من أرحام أمهاتهم بموافقة الدولة".

وصارت الأرجنتين الأربعاء واحدة من الدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تشرّع الإجهاض عقب إقرار الكونغرس مشروع قانون أثار انقساماً عميقاً لدى الرأي العام.

وأقر مجلس الشيوخ القانون بغالبية 38 صوتاً في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من فشل محاولة أولى كانت قد أثارت بدورها الانقسام في المجتمع.

واحتفل عدة آلاف من الناشطين المؤيدين للإجهاض قرب مقرّ الكونغرس بنتيجة التصويت.

وكان الإجهاض في الأرجنتين مسموحاً به حتى الآن فقط في حالات التعرض للاغتصاب أو في ظل خطر يهدد حياة الأم، طبقاً لقانون يعود تاريخه إلى العام 1921.