قائمة بدول صارت في 2021 الآن

يستعد العالم لدخول السنة جديدة وكله أمل في أن تكون أفضل حالا من عام 2020 الذي كان استثنائيا وفرض بسبب الوباء نمطاً معيشياً مغايراً لم نألفه كثيراً من قبل.

وينتظر الكثيرون مشاهدة الألعاب النارية المحتفلة برأس السنة في -أولى الدول المعروفة- المستقبلة للسنة الجديدة مثل نيوزيلندا وأستراليا ولكن هناك دول استقبلت 2021.

منذ نصف ساعة تقريباً

جمهورية كيريباتي مكونة من عدد من الجزر (أرخبيل). تقع في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي وتعتمد الجمهورية توقيت 14+ بمعنى أنها تتقدم 14 ساعة عن توقيت غرينتش.

ويبلغ عدد سكان هذه الدولة 100 ألف نسمة، واستقلت كيريباتي عن المملكة المتحدة عام 1979 وأصبحت عضوا في الأمم المتحدة عام 1999.

ثاني منطقة ستشهد عام 2021 ستكون لاين أيلاندز أو خط الجزر وهي أرخبيل لعدد من الجزر تسعة منها تعود لكيريباتي وثلاث جزر ترجع للولايات المتحدة الأمريكية.

جزر الخط: أرخبيل مؤلف من 12 جزيرة ويتبغ للولايات المتحدة وجمهورية كيريباتي. ومن بين 12 جزيرة هناك 3 فقط مأهولة ويسكنها نحو 30 ألف نسمة. كانت مستعمرة بريطانية في الماضي.

ساموا: احتفلت برأس السنة ستكون دولة ساموا المتكونة من مجموعة جزر في المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها أزيد من 196 ألف نسمة، واستقلت ساموا عن نيوزيلندا عام 1962. وتعتمد ساموا أيضاً توقيت 14+، أي أنها تسبق غرينتش بـ14 ساعة.

وبخلاف هذه البلدان ستكون أستراليا باعتمادها توقيت 11 ساعة إضافية عن توقيت غرينتش كبرى الدول المودعة لعام 2020 والتي أعلنت عن الاحتفال برأس السنة الجديدة دون جمهور هذا العام بسبب الوضع الصحي الحالي.