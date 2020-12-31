شاهد: ضباط الشرطة يسهرون على فرض حظر التجول في شوارع جوهانسبرغ

يقوم ضباط الشرطة في شوارع عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ بفرض حظر التجول، انطلاقا من الساعة 9 مساءً ، حيث تعود البلاد إلى تطبيق مجموعة صارمة من القيود تهدف إلى منع انتشار كوفيد-19.
ومنعت دولة جنوب إفريقيا بيع المشروبات الكحولية وفرضت وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من الثلاثاء بعد ارتفاع كبير في الإصابات بكوفيد-19.
No Comment المزيد من
شاهد: هكذا احتفل الأرجنتينيون بإقرار الكونغرس قانونا يُشرّع الإجهاض
كاميرا توثق لحظة وقوع الانفجار في مطار عدن الدولي
شاهد: موسكو تتزين بالأضواء استعداداً لاستقبال العام الجديد
شاهد: رئيس بيلاروس في حفل راقص بالرغم من تفشي وباء كوفيد-19
شاهد: الدمار الهائل والجرحى جراء الزلزال الذي ضرب كرواتيا
شاهد: تمزيق ذكريات 2020 السيئة في نيويورك من أجل عام جديد أفضل
شاهد: عاصفة قوية تضرب ساحل مدينة نابولي الإيطالية وتلحق أضرارا مادية بالمطاعم المطلة على البحر
شاهد: لحظات بعد انفجار وقع في ناشفيل في ولاية تينيسي يوم عيد الميلاد
شاهد: تعقيم أحد المتاجر في بيونغ يانغ قبل افتتاحه
شاهد: أحياء مدينة مرسيليا الفرنسية تغرق في أطنان القمامة المتراكمة
شاهد.. أول طبيب إيطالي تعامل مع فيروس كورونا يحصل على اللقاح
شاهد: صحفيون أوغنديون يغادرون مؤتمرا صحفيا حول الأمن احتجاجًا على العنف المتزايد ضدهم
شاهد: الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يتلقى لقاح فيروس كورونا
شاهد: العاصفة "بيلا" تجتاح المملكة المتحدة
فيديو: هكذا انطلقت حملات التلقيح ضد كوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي
شاهد: النيجر التي عاشت على وقع الانقلابات تنتخب رئيساً في سابقة ديمقراطية
شاهد: أول عمليات تلقيح ضد كوفيد-19 في روما وبراغ
شاهد: كشك يقدم "الوجبات السريعة" عمره نحو 2000 سنة في بومبي الإيطالية
شاهد: سكان تعز اليمنية يشعلون الشموع وسط الدمار مطالبين بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
شاهد: توزيع مئات الهدايا بمناسبة عيد الميلاد على الفقراء واللاجئين في روما