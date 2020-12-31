شاهد: ضباط الشرطة يسهرون على فرض حظر التجول في شوارع جوهانسبرغ

يقوم ضباط الشرطة في شوارع عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ بفرض حظر التجول، انطلاقا من الساعة 9 مساءً ، حيث تعود البلاد إلى تطبيق مجموعة صارمة من القيود تهدف إلى منع انتشار كوفيد-19.

ومنعت دولة جنوب إفريقيا بيع المشروبات الكحولية وفرضت وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من الثلاثاء بعد ارتفاع كبير في الإصابات بكوفيد-19.