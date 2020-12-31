رسوم جمركيّة أمريكية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية

أعلنت واشنطن الأربعاء فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية والمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" والأميركي "بوينغ".

وقال الممثل التجاري الأميركي في بيان إن الرسوم الجديدة ستشمل "أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية" وأنواع من النبيذ والمشروبات الروحية التي ستضاف إلى لائحة منتجات من البلدين الأوروبيين سبق وأن فُرضت عليها رسوماً إِضافيّة منذ عام 2019.

واعتبر المسؤول الأميركي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على منتجات أميركية بشكل غير منصف.

وهذا القرار هو الأحدث في المعركة التجارية المحتدمة بين الطرفين منذ 16 عاماً بسبب اتّهامات متبادلة بدعم صناعة الطائرات خارج إِطار القواعد القانونية، ثم تأججت في ظل السياسة الحمائية التي اِتَّبَعَها الرئيس دونالد ترامب.

كما أن القرار يأتي على الرغم من عقد الآمال على هدنة تجارية بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أجازت هذا العام للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأميركية.

لكن واشنطن تعتقد أنها قد عُوقبت بطريقة حساب فرض الرسوم لأنها أدت وفقا لإدارة ترامب بالإفراط في فرض رسوم أوروبية على المنتجات الأميركية.

وأضاف بيان الممثل التجاري "في تنفيذ فرض رسومه الجمركية (...) استخدم الاتحاد الأوروبي بيانات تجارية تعود لفترة انخفَض فيها حجم التجارة بشكل كبير بسبب الآثار المروعة لكوفيد-19 على الاقتصاد العالمي 19".

وتابع "كانت نتيجة هذا الخيار أن أوروبا فرضت رسوماً كمركية على منتجات أكثر بكثير مما كان سيتم في حال استخدام بيانات فترة أخرى عادية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوضحت للاتحاد الأوروبي التأثير التشويهي لهذه الفترة الزمنية المحددة، رفض الاتحاد الأوروبي تغيير مقاربته".

ولفت إلى أنه نتيجة ذلك وجدت الولايات المتحدة نفسها "مضطرة لتغيير الفترة التي تستخدمها كمَرجِعيّة لنفس الفترة التجارية التي استخدمها الاتحاد الأوروبي".

والخلاف المتعلق بصناعة الطيران يسبق وصول ترامب إلى البيت الأبيض بكثير، لكن واشنطن انتهَزَت الفرصة لفرض رسوم جمركية بقيمة 7,5 مليار دولار على منتجات الأوروبيين بعد الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية العام الماضي.

كما فرضت واشنطن في آذار/ مارس الماضي رسوماً عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي الشهيرة مثل النبيذ والأجبان وزيت الزيتون، و15 بالمئة على طائرات "إيرباص".