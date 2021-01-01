الشرطة الإكوادورية تضبط 128 طناً من المخدرات لعام 2020 ...أكبر كمية خلال 10 سنوات

ضبطت الشرطة الإكوادورية 128 طناً من المخدرات في عام 2020 ، وهي أكبر كمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وتجاوزت الرقم القياسي المسجّل عام 2016، على ما أعلنت وزارة الداخلية، الخميس. كما أشار التقرير الرسمي إلى أن سنة 2020 "اتسمت أيضاً بالعنف" إذ ارتفع عدد الاغتيالات عام 2020.

وأفادت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي عن الأمن بأن "الشرطة سحبت 128 طنا من المخدرات من السوق الوطنية والدولية"، مضيفة أن ذلك "يشكل رقماً قياسياً فيما يتعلق بمضبوطات المخدرات في البلاد".

وكانت السلطات صادرت عام 2016 ما مجموعه 110 أطنان من المخدرات. أما كمية المخدرات المصادرة عام 2019 كانت 82,2 طناً، فيما بلغت 97,2 طنا عام 2018 وفي بداية العقد، في عام 2010، ضبطت الإكوادور 18,2 طناً.

تقع الإكوادور على الحدود مع كولومبيا والبيرو، وهما أكبر منتجين لأوراق الكوكا والكوكايين في العالم، تليهما بوليفيا، وفقاً للأمم المتحدة.