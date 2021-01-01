كوفيد-19: فرنسا تمدد ساعات حظر التجوّل وعدد الإصابات في بريطانيا يتخطى 2.5 مليون حالة

استهلت الولايات المتحدة العام 2021 الجمعة بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وأحصيت أيضا في الولايات المتحدة أكثر من 346 الفا و400 وفاة بسبب الوباء، ما يجعلها البلد الأكثر تضررا في العالم.

تركيا تمنع دخول الوافدين من بريطانيا

سجلت السلطات الصحية التركية 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا اليوم الجمعة، وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن الإصابات سجّلت لدى مسافرين عائدين إلى البلاد من تركيا.

وأضاف قوجة إن الإجراءات اللازمة اتخذت وعزل العائدون ووضعوا في حجر صحي، مضيفاً أن "دخول المسافرين من بريطانيا إلى الأراضي التركية علّق مؤقتاً".

رقم قياسي جديد في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة 613 حالة وفاة مرتبطة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما سجلت 53285 إصابة جديدة، فيما لا يبدو أن عدد الإصابات يتراجع عن الأيام السابقة.

وبذلك يكون عدد الإصابات المسجلة في المملكة المتحدة تخطى 2.5 مليون حالة.

فرنسا تمدد ساعات حظر التجول

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم، تمديد ساعات حظر التجول الليلي لساعتين في الأقالم الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19 اعتباراً من يوم السبت لـ15 إقليماً مختلفاً.

وبهذا يسري حظر التجول بدءا من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا.

وأوضح غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم عبر شاشة تي في 1 أن "الفيروس مستمر في الانتشار في فرنسا... مع تفاوت بين المناطق"، وأردف أن قائمة الأقاليم المعنية سيتم مراجعتها في غضون أسبوع.

وأضاف المتحدث "إذا حدث تدهور أكبر في مناطق معينة، سنتخذ القرارات اللازمة".