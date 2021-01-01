أغنياء ازدادوا غنى و56 ثريا يدخلون قائمة المليارديرات في 2020 بعد الجائحة... تعرف عليهم

كانت التداعيات الاقتصادية والمالية من بين أكبر الآثار التي خلفها الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا عام 2020.

ولم تمر السنة دون أن تترك آثارها على الملايين من الناس حول العالم فمنهم فقد عمله بسبب تسريح مؤسسات للعمال وهناك حتى أرباب عمل أفلست شركاتهم.

غير أن "مصائب قوم عند قوم فوائد" قد تنطبق على أناس استفادوا بكثير من الجائحة العالمية، وكان الإغلاق الحكومي في عشرات الدول أوقف أعمالا ومؤسسات كبرى ظرفا مواتيا لكي يجني رجال أعمال وشركات الملايين ويزداد غنى.

ومنذ منتصف مارس / آذار و إلى غاية ديسمبر / كانون الأول، اكتسبت الولايات المتحدة 56 مليارديرًا جديدًا، وفق معهد الدراسات السياسية، وبذلك بعدما وصل المجموع الأثرياء في قائمة المليارديرات إلى 659 شخصا.

وذكر أن بي سي نيوز أن الثروة التي يمتلكها هؤلاء بلغت أكثر من 1 تريليون دولار في الولايات المتحدة بعد أشهر من ظهور الوباء.

وتمكن أثرياء العالم من الحفاظ على ثرواتهم، بل ومضاعفتها خلال الجائحة وفيما يلى قائمة بأهم من ضاعفوا ثرواتهم في هذه السنة الاستثنائية والأرقام هي منذ بداية من شهر مارس آذار إلى بداية ديسمبر كانون الأول لعام 2020

مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس

إن تدابير الإغلاق التي فرضتها السلطات حول العالم لكبح استشراء فيروس كورونا الجديد، وإن تسببت بإغلاق المحال والمراكز التجارية إلا أنها شرعت الأبواب أمام مواقع التجارة الإلكترونية التي باتت الواجهة الوحيدة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم دون الضرورة للخروج وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بالعدوى.

وبالطبع كان أول المستفيدين من تهافت المواطنين على هذه المواقع، رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس.

ازدادت ثروة بيزوس أكثر من 71 مليار دولار أمريكي منذ مارس 2020 إلى غاية الأسبوع الأول من ديسمبر لتبلغ ثروته 184 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 63 بالمائة عن العام 2019.

مالك شركة امازون جيف بيزوس Pablo Martinez Monsivais/ap

الميلياردير إيلون موسك

كان الملياردير الأمريكي إيلون موسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" وهي شركة أمريكية تختص بصناعات هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية من بين المستفيدين من إجراءات الحجر المنزلي.

وانتعشت ثروته خلال هذه الأزمة المأساوية وازدادت بحوالي 118 مليارا دولار بنسبة فاقت 480 بالمائة عن عام 2019 أين كانت ثروته تبلغ 24 مليارا فقط لتصل لأكثر من 143 مليارا.

بداية وصف ماسك الفيروس بالغباء إلا أنه سرعان ما بدأ يتعامل معه بجدية مع ارتفاع أعداد الإصابات في الولايات المتحدة، التي تحولت إلى بؤرة انتشار الوباء.

ومع تأزم الأوضاع، تواصل بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك مع ماسك وطلب منه تعاون شركة "سبيس إكس" مع شركة "ميدترونيك" الرائدة في التكنولوجيا الطبية، لتأمين المعدات الأساسية والضرورية التي تحتاجها المستشفيات وتنقص الكوادر الطبية.

وكانت النتيجة أن ماسك استطاع تحقيق منذ منتصف مارس/آذار وبعد أن سجل خسارة مادية بقيمة 3.1 مليار دولار في بداية العام، أرباحا بقيمة 8 مليار دولار في أقل من شهر.

رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك Tobias Schwarz/(c) AFP POOL

ماكينزي بيزوس طليقة أغنى رجال العالم

كان لماكينزي بيزوس الروائية الأمريكية وطليقة أغنى رجل في العالم، نصيب مما حققه موقع أمازون من أرباح خلال فترة الحجر المنزلي، نظراً لامتلاكها 4 % من أسهم الشركة العالمية حصلت عليها من زوجها السابق بعد طلاقهما.

وازدادت ثروتها بـ 23.8 مليار دولار عام 2020.

2018 سكوت ماكنزي رفقة جيف بيزوس عام Evan Agostini/

إريك يوان مؤسس زووم

حقق المؤسس والمدير التنفيذي لخدمة مؤتمرات الفيديو "زووم"، نجاحا بارزا خلال الأسابيع الماضية.

وحظيت خدمة "زووم" بشهرة واسعة بعد أن أجبر الفيروس العديد من الموظفين على مزاولة أعمالهم عن بعد. وكان لهذا التطبيق دورا مهما في قيادة الأزمة بعد أن تحول إلى أحد أبرز خدمات الاتصال بالفيديو وساهم في تسهيل الأعمال وعقد المؤتمرات.

وسجل إريك يوان خلال سنة 2020، أرباحا بلغت قيمتها 16 مليار دولار.

المؤسس والمدير التنفيذي لخدمة مؤتمرات الفيديو "زووم" Mark Lennihan/ap

ستيف بالمر رجل أعمال أمريكي

وبالرغم من أن رجل الأعمال الأمريكي، ستيف بالمر، لم يعد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إلا أنه لا يزال يملك العديد من الأسهم في الشركة العالمية.

لدى مايكروسوفت نظامين أساسيين لعقد الاتصالات والمؤتمرات من خلال الفيديو عبر الإنترنت، وهما سكايب ومايكروسوفت تيمز.

وفي فترة الإغلاق التام، نشطت الاتصالات من خلال استخدام هذه التطبيقات بشكل كبير. الخطوة التي ساهمت بتحقيق شركة مايكروسوفت بشكل عام وستيفن بالمر بشكل خاص أرباحا طائلة. بلغت أرباح الأخير خلال اماي الماضي حوالي 20 مليار دولار.

رجل الأعمال الأمريكي ستيف بالمر Elaine Thompson/AP

بيل غيتس

حقق بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أرباحا بلغت 20 مليار دولار لتبلغ ثروته 118 مليار دولار بعدما كانت 98 مليارا.

بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت John Minchillo/AP

مارك زوكربيرغ يضاغف ثروته

ضاعف مارك زوكربرغ رقم اعماله محققا أرباحا بلغت 50.1 مليار دولار بعدما كانت ثروته تبلغ 54.7 مليارا بداية 2020 لتصل مع نهاية العام إلى 104.8 مليارا.