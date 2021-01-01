شاهد: حركة مرور سلسة عبر المانش في اليوم الأول لبريكست

مرّت حوالى 200 شاحنة عبر نفق المانش "دون أي مشكلة" ليل الخميس الجمعة بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة وإعادة الإجراءات الجمركية، بحسب إدارة "غيتلينك" مشغلة النفق.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس "تمت إدارة حركة المرور بشكل جيد بالنسبة إلى ليلة استثنائية وتاريخية، كل شيء سار على ما يرام".

وتابع "كل الشاحنات أكملت الإجراءات" التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الجانب الفرنسي، دخلت الإجراءات الرسمية الجديدة حيز التنفيذ منتصف الليل مع وصول أول شاحنة لنقل البضائع الثقيلة من رومانيا، إلى نقطة تفتيش الشاحنات المتجهة إلى المملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة المعتادة، تفحص رجال الشرطة لوحة ترخيص هذه الشاحنة أمام وسائل إعلام.

كذلك، أفرغ أول قطار آت من المملكة المتحدة الدفعة الأولى من الشاحنات بأمان.

وأصبح يتعين على الشركات الآن أن تخضع لإجراءات شكلية في الاتجاهين وأن تعلن عن بضائعها للجمارك الفرنسية من خلال نظام على الإنترنت يسمى "الحدود الذكية".

ومن المتوقع مرور أولى شاحنات البضائع الثقيلة بالعبّارة منتصف الصباح في ميناء كاليه بعد توقف الحركة البحرية ليلة رأس السنة.