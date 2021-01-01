من استفتاء حزيران/يونيو 2016 المؤيد لبريكست وصولا الى خروج بريطانيا الفعلي من السوق الأوروبية الموحدة، في ما يلي أبرز المراحل التي مر بها الطلاق بين لندن والاتحاد الأوروبي:

الاستفتاء

صوت البريطانيون في 23 حزيران/يونيو 2016 في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في اليوم التالي أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته. وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة.

في 29 آذار/مارس 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي التي كان يفترض أن تنتهي بعد سنتين.

ورغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة. لكن نتيجة انتخابات الثامن من حزيران/يونيو 2018 شكلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.

- الاتفاق الأول -

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر خلال قمة أوروبية.

رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات في 15 كانون الثاني/يناير 2019 و 12 آذار/مارس و29 آذار/مارس من العام نفسه، الاتفاق.

في 22 آذار/مارس، أُرجئ موعد بريكست إلى 22 أيار/مايو ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

اضطرت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات أوروبية في 23 أيار/مايو. في اليوم التالي أعلنت أنها ستستقيل في السابع من حزيران/يونيو.

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي Virginia Mayo/ap

- انتخاب بوريس جونسون -

في 23 تموز/يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر مع أو بدون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي لمنصب رئاسة الحكومة.

في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الاتحاد الاوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد بشأن بريكست. في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أيد البرلمان الأوروبي مبدأ ضرورة الحصول على اتفاق جديد لكنه صوت ضد اعتماده بشكل مستعجل.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال حملة انتخابية لحزبه المحافظ في 2019 Frank Augstein/ap

- ضوء أخضر -

حقق بوريس جونسون فوزاً ساحقاً في الانتخابات وحصل على غالبية لم يسبق أن حصل عليها المحافظون منذ عهد مارغريت تاتشر (365 نائباً من أصل 650).

أقر مجلس العموم الجديد الذي انتُخب في 9 كانون الثاني/يناير 2020، اتفاق بريكست. وصادق عليه البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير.

في 31 كانون الثاني/يناير، غادرت بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي. ودخلت في مرحلة انتقالية تستمرّ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، تواصل خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي.

- مفاوضات ما بعد بريكست -

في أوائل آذار/مارس بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مفاوضات بشأن علاقاتهما التجارية والأمنية المستقبلية، بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل حرّ بدون حصص ولا رسوم جمركية. وشهدت المفاوضات إضطرابات بسبب أزمة وباء كوفيد-19، وتعثرت خصوصاً بشأن صيد السمك والمنافسة العادلة.

في 9 أيلول/سبتمبر أعلنت لندن رغبتها في التراجع عن بعض الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. وأقرت بأنه انتهاك للقانون الدولي. في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية ضد مساعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست.

ساعة الصفر

في 15 تشرين الأول/أكتوبر، طلبت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من لندن تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق تجاري. وقرر جونسون الذي جعل من الفترة المتاحة مهلة نهائية، أن المفاوضات انتهت وطلب من البريطانيين الاستعداد للخروج بدون اتفاق.

وبعد أسبوع من التعثر، استؤنفت المفاوضات في 22 تشرين الأول/أكتوبر بشكل مكثف. وكان يُفترض أن تنتهي قبل تشرين الثاني/نوفمبر للتمكن من تطبيق نصّ محتمل في الوقت المناسب. إلا أنها تواصلت عبر التمديد لها.

في 8 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت لندن وبروكسل اتفاقاً حول تطبيق ترتيبات جمركية ومالية خاصة بإيرلندا الشمالية.

وسحبت الحكومة البريطانية مواد من قانونها اعترض عليها الاتحاد الأوروبي.

في اليوم التالي، توجه جونسون إلى بروكسل لعقد لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين انتهى على خلاف.

عشية عيد الميلاد، وبعد ليلة أخيرة من المحادثات أعلنت فون دير لايين وجونسون التوصل لاتفاق حول التبادل الحر.

دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة 23,00 ت غ حين توقف تطبيق القواعد الأوروبية على بريطانيا التي غادرت السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.