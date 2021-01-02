شاهد: السباحون المغامرون يتحدون المياه الباردة في ماساتشوستس احتفالا بحلول العام الجديد

تسارعت خطوات السباحون المغامرون في مدينة ماساتشوستس في جنوب بوسطن للاستمتاع بالسباحة في المياه الباردة احتفالا بحلول العام الجديد. وتم إلغاء كل مظاهرات السباحة في المياه الباردة في الولايه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن العديد من السباحين تجمعوا على شاطئ إم ستريت للاستمتاع بالسباحة في المياه الباردة التي لم تتجاوز درجتها 4 درجات مئوية.
No Comment المزيد من
شاهد: بريطانيون يقيمون حفلا لتوديع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا
شاهد: روس يتحَدّون الجليد ويسبحون في بحيرة بايكال بسيبيريا احتفالا بالعام الجديد
شاهد: إسقاط طابة ساحة "تايمز سكوير" العملاقة لإعلان بداية العام الجديد في نيويورك
شاهد: القفز في نهر التيبر تقليد يوم رأس السنة الجديدة في إيطاليا
شاهد: هكذا اِحتَفَلَ العالم بولادة عام 2021
شاهد: كهنة الشامان في البيرو يباركون قادة العالم "الخيرين" مع بداية العام
بالفيديو أستراليا تستقبل العام الجديد بعروض للألعاب النارية
شاهد نيوزيلندا تودع عام 2020 بالألعاب النارية
فيديو: هكذا جاءت ردّة فعل المؤيدين والمعارضين لقانون الإجهاض في الأرجنتين
شاهد: هكذا احتفل الأرجنتينيون بإقرار الكونغرس قانونا يُشرّع الإجهاض
شاهد: ضباط الشرطة يسهرون على فرض حظر التجول في شوارع جوهانسبرغ
كاميرا توثق لحظة وقوع الانفجار في مطار عدن الدولي
شاهد: موسكو تتزين بالأضواء استعداداً لاستقبال العام الجديد
شاهد: رئيس بيلاروس في حفل راقص بالرغم من تفشي وباء كوفيد-19
شاهد: الدمار الهائل والجرحى جراء الزلزال الذي ضرب كرواتيا
شاهد: تمزيق ذكريات 2020 السيئة في نيويورك من أجل عام جديد أفضل
شاهد: عاصفة قوية تضرب ساحل مدينة نابولي الإيطالية وتلحق أضرارا مادية بالمطاعم المطلة على البحر
شاهد: لحظات بعد انفجار وقع في ناشفيل في ولاية تينيسي يوم عيد الميلاد
شاهد: تعقيم أحد المتاجر في بيونغ يانغ قبل افتتاحه
شاهد: أحياء مدينة مرسيليا الفرنسية تغرق في أطنان القمامة المتراكمة