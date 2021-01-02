شاهد: السباحون المغامرون يتحدون المياه الباردة في ماساتشوستس احتفالا بحلول العام الجديد

تسارعت خطوات السباحون المغامرون في مدينة ماساتشوستس في جنوب بوسطن للاستمتاع بالسباحة في المياه الباردة احتفالا بحلول العام الجديد. وتم إلغاء كل مظاهرات السباحة في المياه الباردة في الولايه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن العديد من السباحين تجمعوا على شاطئ إم ستريت للاستمتاع بالسباحة في المياه الباردة التي لم تتجاوز درجتها 4 درجات مئوية.