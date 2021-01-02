الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في تعزيز إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا

أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي السبت استعداد التكتل لمساعدة شركات الأدوية في إنتاج كمية أكبر من لقاحاتها ضد فيروس كورونا للتغلب على أزمة التوزيع.

وأفادت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الصحة ستيلا كيرياكيدس وكالة الأنباء الألمانية أنّ أي تأخير في الحصول على اللقاحات المعتمدة يعود إلى نقص الطاقة الإنتاجية، وليس التخطيط الأوروبي. وقالت في تصريحات نشرها مكتبها إنّ "المشكلة راهنا لا تكمن في حجم الطلبات بل في النقص العالمي في الطاقة الإنتاجية".

وأشارت كيرياكيدس إلى أن بروكسل قدمت دعما يبلغ 100 مليون يورو لشركة بيونتيك الألمانية، التي طورت لقاحًا بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية للمساعدة في تعزيز القدرات الإنتاجية. وقالت إنّ التكتل مستعد لبذل المزيد، لصالح شركة فايزر-بيونتيك والشركات الأخرى التي لديها لقاحات، مع بدء حملة التطعيم.

كما وعدت بأن "الوضع سيتحسن خطوة خطوة" بعد أسبوع من بدء حملات التطعيم بوتيرة متفاوتة على نطاق واسع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأوردت "تفاوضنا لوقت طويل للحصول على جرعات لقاح إضافية من بيونتيك ونحن على استعداد مجددا للمساعدة في تعزيز قدرات الإنتاج". وتابعت أنّ "المصنّعين الآخرين الذين أبرمنا عقودا معهم على وشك الحصول على ترخيص للقاحاتهم من الاتحاد الأوروبي".

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تقدم المشورة للمفوضية الأوروبية، على لقاح فايزر-بيونتيك. لكن من غير المتوقع الترخيص للقاح شركة موديرنا الأمريكية قبل 6 كانون الثاني/يناير.

وتنتظر الوكالة الطبية مزيدا من البيانات عن لقاح طورته شركة أسترازينيكا للأدوية بالتعاون مع جامعة اكسفورد، وتمت الموافقة عليه في المملكة المتحدة.

وقالت المسؤولة الطبية البارزة "إذا تمت الموافقة على جميع اللقاحات، فسيكون لدى أوروبا أكثر من ملياري جرعة متاحة لـ 450 مليون أوروبي وجيرانهم". وأضافت "تلك هي المسألة برمتها: يمكن للأوروبيين معا أن يخرجوا من هذه الأزمة بشكل أسرع".