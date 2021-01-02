وفاة كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ 76 عاما

توفي كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد الذي ألّف سيناريوهات عدد من أبرز أفلام السينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة، السبت عن 76 عاما على ما أعلن ابنه المخرج السينمائي مروان حامد عبر صفحته على فيسبوك.

وكان وحيد حامد نُقل قبل أيام الى أحد مستشفيات القاهرة إثر أزمة صحية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ويُشيّع كاتب السيناريو السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بضواحي القاهرة، بحسب نجله.

وكتب وحيد حامد سيناريوهات أفلام عدة تُعد من العلامات البارزة في السينما المصرية خلال السنوات الأربعين الأخيرة، من بينها "البريء " و"زوجة رجل مهم" و"طيور الظلام" و"اللعب مع الكبار".

وكان آخر ظهور علني لوحيد حامد الشهر الماضي خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين حيث مُنح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.