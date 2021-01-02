تونس تعترض قاربا مصريا في سواحلها بسبب "الصيد غير القانوني" في رابع حالة خلال أسابيع

أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها عن اعتراض مركب مصري على خلفية ممارسته "الصيد غير القانوني"، في رابع حادثة مشابهة في أقل من ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الوزارة أنّ سفينة تابعة لها اعترضت الجمعة مركبا مصريا "للصيد بالجرّ" على متنه 15 بحاراً، بينما كان في حالة "غير قانونية" لوجوده في منطقة الصيد التونسية على بعد 136 كلم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

وأضافت أنّ "فرقة التدخل البحري سيطرت على المركب" وتوّجهت به إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس "لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه".

وأشارت إلى أنّه في ضوء هذه الحادثة "يرتفع عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 كانون الأول/ديسمبر إلى أربعة مراكب صيد".

وغالبا ما تعترض السلطات التونسية قوارب صيد مصرية غير مرخص لها الوجود في المياه التونسية رغم الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بين البلدين في السنوات الأخيرة.