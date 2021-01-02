بالفيديو.. حزب الله الشيعي اللبناني يحيي الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني

أحيا حزب الله الشيعي اللبناني الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني، وشارك في المراسم عشرات العناصر التابعين للحزب الموالي لإيران.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري فجر الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية قرب مطار بغداد، خارج حدود إيران، في عملية اغتيال وضعت الجمهورية الإسلامية بمواجهة تحديات على صعيد دور إقليمي كان سليماني أحد أبرز صانعيه.

وزاد مقتل قائد بحجم سليماني بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوتر بين واشنطن وطهران. ورغم أن الأخيرة قصفت بالصواريخ بعد أيام قاعدة عين الأسد في العراق حيث يتواجد جنود أمريكيون، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن "الانتقام" من الضالعين في الاغتيال لم يطوَ بعد.

وحذّر رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي الجمعة بأن قتلة سليماني "لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم".

وقال رئيسي خلال مراسم أقيمت في جامعة طهران في الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني، أن حتى ترامب الذي أمر بتصفية سليماني "لا يمكنه الإفلات من العدالة". وأضاف رئيسي "إن الذين لعبوا دورا في عملية القتل لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم".