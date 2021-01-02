شاهد: جداريات فنية في قطاع غزة تحث الناس على احترام الإجراءات الصحية

تحث رسوم جدارية أهل قطاع غزة على اتباع احتياطات السلامة والقواعد والإجراءات الخاصة لاحتواء وباء كوفيد-19، بينما ترمز إلى الأمل في عام جديد، تكون فيه وطأة فيروس كورونا أخفّ.

والجداريات تأتي ضمن حملة توعوية لحث السكان على التزام الحجر وارتداء الكممات. وكتب على إحداها "يدي في يدك لحماية شيوخنا" بجوار رمز فيروس كورونا.

تظهر لوحة جدارية أخرى عاملان طبيان ملثمان يواسيان بعضهما البعض.

وبحسب الإحصائيات التي تقدمها جامعة جونز هوبكنز الأميركية بلغ عدد الإصابات في غزة والضفة الغربية 139.223 ولكن يرجّح أن العدد أكبر من ذلك، خصوصاً في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة التي تديره حركة حماس الإسلامية أعلنت مطلع كانون الثاني/ديسبمر 2020، التوقف عن إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا بسبب "نفاد مواد الفحص"، في حين أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، إغلاق عدد من المحافظات وفرض مزيد من الإجراءات.