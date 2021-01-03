قتلى في هجوم مسلح يوم الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية في النيجر

قُتل "العديد" من الأشخاص السبت بأيدي مسلّحين في قرية تشومو بانغو الواقعة بمنطقة تيلابيري غربي النيجر، بحسب ما قالت السلطات المحلية، في يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال مسؤول كبير في تيلابيري "الهجوم حصل نحو الساعة 11,00 (بتوقيت غرينتش) وسقط قتلى"، دون أن يعطي حصيلة دقيقة أو تفاصيل بشأن ملابسات الهجوم.

من جهته قال مسؤول محلّي آخر "قُتل عدد كبير من المدنيين في هجوم على تشومو بانغو" القرية الواقعة في منطقة محاذية لمالي.

بدوره أشار صحافي يعمل في إذاعة محلّية طالبًا عدم ذكر اسمه، إلى أنّ "المهاجمين أتوا ليحاصروا القرية وقتلوا ما يصل إلى خمسين شخصًا"، مضيفا أنّ هناك جرحى نُقلوا إلى أحد مستشفيات المنطقة.

في 21 كانون الأوّل/ديسمبر، أي قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسيّة، أعلن جيش النيجر مقتل سبعة من جنوده في معارك في منطقة تيلابيري بالقرب من مالي.

وبحسب الصحافي فإنّ هجوم تشومو بانغو وقع في محيط تونغو تونغو حيث كان قُتل أربعة جنود أميركيّين من القوّات الخاصّة وخمسة جنود نيجريّين في تشرين الأوّل/أكتوبر 2017 جرّاء هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلاميّة في الصحراء الكبرى مسؤوليّته عنه.

ويأتي هجوم تشومو بانغو في وقت تصدر مرشح الحزب الحاكم في النيجر محمد بازوم نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 27 كانون الأول/ديسمبر بحصوله على 39,33% من الأصوات وسيواجه في الدورة الثانية الرئيس السابق ماهمان عثمان الذي حل ثانيا بنسبة 16,99% وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية السبت.

تعرضت النيجر لهجمات متتالية شنها الجهاديون على حدودها الجنوبية الغربية مع مالي وعلى حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا