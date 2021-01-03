الجيش العراقي يعلن تفكيك لغم تم اكتشافه في ناقلة نفط قبالة الخليج العربي

أعلن الجيش العراقي السبت، تمكن خبراء متفجرات رفقة القوات البحرية من تفكيك لغم تم اكتشافه على متن ناقلة نفط في الخليج العربي قبل يومين.

وقال الجيش في بيان إن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع اللغم.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد العراق لتقارير شركات الأمن الخاصة عن اكتشاف لغم ملتصق بجانب ناقلة مستأجرة من شركة تسويق النفط العراقية المعروفة باسم سومو، حيث كانت تزود سفينة أخرى بالوقود. وقالت إن الفرق العراقية تعمل على تفكيك اللغم.

ولم تقدم السلطات مزيدا من التفاصيل، لكن الشركتين الأمنيتين الخاصتين قالتا إن الاكتشاف من المحتمل أن يكون لغما عديم اللون على ناقلة النفط إم تي بولا، التي ترفع العلم الليبيري.

واللغم المفكك هو نوع من الألغام البحرية التي تثبت على جانب سفينة، وعادة ما يتم ذلك بواسطة غواص من القوات الخاصة ويمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالسفينة بعد انفجاره.