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لبنان

عشرة جرحى على الأقل في لبنان إثر انفجار مستودع لتخزين الغاز قرب الحدود السورية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
حريق وأعمدة دخان تتصاعد في موقع انفجار مستودع تخزين الغاز في محافظة الهرمل اللبنانية في سهل البقاع الشرقي قرب الحدود السورية، 3 كانون الثاني 2021
حريق وأعمدة دخان تتصاعد في موقع انفجار مستودع تخزين الغاز في محافظة الهرمل اللبنانية في سهل البقاع الشرقي قرب الحدود السورية، 3 كانون الثاني 2021   -   حقوق النشر  AFP
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة عشرة أشخاص على الأقل الأحد في لبنان إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين قوارير الغاز في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سوريا.

وتضم هذه المنطقة معابر حدودية غير قانونية عدة.

وقال مصدر في الجيش اللبناني لفرانس برس إنّ "الإنفجار ناتج من تخزين قوارير غاز في مستودعات" في بلدة القصر بقضاء الهرمل شمال-شرق لبنان.

وأشار الصليب الأحمر اللبناني الذي أرسل "ثلاث فرق" إلى منطقة الحادثة، إلى إصابة عشرة أشخاص.

وغالباً ما تتهم أحزاب ووسائل إعلام لبنانية حزب الله بحماية شبكات تعمل على تهريب البضائع إلى سوريا حيث يشارك عسكرياً في النزاع الدائر منذ سنوات.

وتشير تقارير إعلامية إلى ازدهار أنشطة التجارة غير المشروعة في هذه المنطقة منذ بداية النزاع في سوريا التي تعاني نقصا في المواد الاستهلاكية في ظل تراجع قيمة عملتها الوطنية وخضوعها لعقوبات غربية.

وتحظى مسألة تهريب البضائع بأهمية بالغة في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وسط سعي السلطات إلى إبقاء دعم مواد أساسية على غرار المحروقات والدقيق تجنبا لارتفاع الأسعار في ظل مؤشرات تضخم حادة.

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