بعد أزمة صوره مع مشاهير إسرائيلين ... محمد رمضان يستأنف نشاطه في مصر

استأنف الفنان المصري محمد رمضان نشاطه الفني في مصر بعد إلغاء قرار إيقافه عن العمل لحين التحقيق معه بشأن صور انتشرت أخيراً عبر الإنترنت تجمعه بمشاهير إسرائيليين في دبي.

وكتب رمضان الإثنين على صفحته الرسمية على فيسبوك "بعد 96 يوماً موعدنا بإذن الله مع (مسلسل) موسى كتابة المؤلف الكبير ناصر عبد الرحمن وإخراج العبقري محمد سلامة".

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قد قرر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقف رمضان موقتاً عن العمل لحين التحقيق معه بشأن صور انتشرت على الإنترنت تظهره مع المغني الإسرائيلي عومير آدام ولاعب كرة القدم العربي الإسرائيلي ضياء سبع في دبي.

وقررت محكمة مصرية السبت شطب دعوى كانت مقامة ضد الممثل المصري لمنعه من إقامة حفلات غنائية أو تصوير أعمال فنية داخل البلاد.

كذلك قررت نقابة الصحافيين في مصر إلغاء قرارها السابق بمقاطعة أخبار رمضان على خلفية الصور.

وأعلنت النقابة الأسبوع الماضي أن إلغاء قرارها السابق أتى "بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومسائلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف".

وواجه النجم المصري الذي يطلق على نفسه لقب "نمبر وان" للقول إنه الأول في مجاله بين منافسيه، انتقادات لاذعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين في دبي.

وأتت أزمة صور رمضان بعد أسابيع على إعلان الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقبيل انضمام المغرب الشهر الماضي إلى قائمة البلدان العربية التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل.

ومصر هي أول دولة عربية تبرم السلام مع الدولة العبرية من طريق الرئيس الراحل أنور السادات في 1978، إلا أن العلاقات بين الدولتين على المستوى الشعبي لا تزال فاترة.