إيران تعلن بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة والاتحاد الأوروبي يندد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو، وهي أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وقال ربيعي "إجراءات انتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20 بالمئة بدأت في منشأة الشهيد علي محمدي (فوردو)"، في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للتلفزيون.

من جهته رأى الاتحاد الأوروبي أن إعلان إيران الإثنين بشان تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة يعتبر "مخالفة كبيرة" لاتفاق فيينا النووي سيكون لها "تبعات خطرة على حظر انتشار" الأسلحة النووية.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي يومي إن بروكسل تنتظر إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال النهار قبل ان تقرر أي تحرك محتمل. ولم تؤكد الوكالة حتى الآن بدء تنفيذ ما أعلنته طهران حول التخصيب.