وفاة الموسيقي اللبناني الياس الرحباني متأثرا بإصابته بكوفيد_19

توفي الموسيقى اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية

وينتمي الراحل إلى عائلة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني. ولد إلياس الرحباني في العام 1938. ودخل عالم الموسيقي من بابه الواسع حيث تفنن التلحين والتوزيع وكتابة الكلمات أغاني.

كما قاد أوركسترا لبنان ولحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.

ألف الرحباني موسيقى تصويرية لحوالي 25 فيلما من بينها أفلام مصرية ومسلسلات وكان من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

تعامل إلياس الرحباني مع العديد من الفنانين وكتب مجموعة من الأغاني للسيدة فيروز وصباح وكذلك وديع الصافي وماجدة الرومي وجوليا بطرس.