شاهد: عروض فنية لغواصين رفقة الأسماك احتفالا بالسنة الجديدة في كوريا الجنوبية

ُنظمت في كوريا الجنوبية، الأحد، احتفالات خاصة بمناسبة حلول السنة الجديدة والتي احتضنها حوض الأسماك "لوت وورلد" في العاصمة سيول.

وقام غواصون بتأدية عروض فنية مع الحيتان داخل الحوض وهم يرتدون ملابس كورية تقليدية ويزفون التحية بمناسبة السنة الميلادية الجديدة للزوار.

وتستمر هذه العروض الاحتفالية التي ستقام كل نهاية أسبوع إلى غاية منتصف فبراير- شباط القادم.