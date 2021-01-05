شاهد: تدشين تمثال لقاسم سليماني في الضاحية الجنوبية لبيروت

كشف أنصار حزب الله اللبناني النقاب عن تمثال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضاحية الغبيري ذات الأغلبية الشيعية بجنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وبعيد إزاحة الستار عن التمثال، قام عناصر من الحزب بوضع إكليل إكليل من الزهور بالقرب من التمثال.

وكان قاسم سليماني يُعتير كأقوى شخصية في الجمهورية الإسلامية، بعد المرشد الأعلى الإيراني. ولكونه قائد "فيلق القدس"، فقد كان سليماني العقل المدبر لأنشطة إيران في الشرق الأوسط، ووزير خارجيتها الفعلي، فيما يخص شؤون الحرب والسلام.

وبالمناسبة قال علي ضاهر الممثل الإعلامي لحزب الله: "نفتتح هذا التمثال اليوم بحضور مسؤولين سياسيين وفنانين تكريما لهذا الشهيد وتخليدا لذكراه، لأنه من الرجال العظماء الذين دافعوا عن هذا الوطن".

أما معن الخليل، رئيس بلدية الغبيري فقال: "كمجتمع مقاوم، نفخر بتسمية شوارعنا وساحاتنا على اسم الشهيد الحاج قاسم سليماني، لأنه وقف إلى جانب لبنان في الحروب وهو الذي حمى لبنان بأسلحته وصواريخه".

واغتيل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في الـ3 يناير-كانون الثاني 2020 في غارة أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.