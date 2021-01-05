مضبوطات قياسية من الكوكايين في أنتويرب البلجيكية في عام 2020

ضبطت السلطات البلجيكية في 2020 ما يقرب من 65,5 طنا من الكوكايين في أنتويرب، في مستوى قياسي جديد، ليحافظ ميناء هذه المدينة الساحلية على موقعه كأبرز مدخل لهذه المخدرات إلى أوروبا، وفق ما أعلنت وزارة المال الثلاثاء.

وبعدما بلغت 4.7 أطنان في 2013، ازدادت كمية المضبوطات من هذه المخدرات المهربة من أمريكا اللاتينية حوالى أربع عشرة مرة في 2020، وفق بيان الوزارة المشرفة على السلطات الجمركية.

وكانت كميات الكوكايين المضبوطة في أنتويرب بلغت 62,1 طنا في 2019. وعادة ما تُهرب هذه الشحنات بصورة مموهة داخل حاويات منقولة بحرا.

وتحتل كولومبيا والبرازيل والإكوادور المراتب الثلاث الأولى للبلدان المصدّرة لهذه الشحنات، فيما تشكّل إسبانيا وهولندا مدخلين رئيسيين آخرين بعد بلجيكا لهذه المخدرات إلى أوروبا، وفق البيان الذي لم يعط أي أرقام عن الكميات المضبوطة في هذين البلدين الأوروبيين.

وقدرت قيمة المضبوطات من هذه المخدرات في أنتويرب سنة 2020 بـ7,5 مليارات يورو، على قاعدة سعر وسطي في الاتحاد الأوروبي محدد بـ68,5 يورو للغرام الواحد من هذه المخدرات المباعة عموما في أكياس بـ"درجة نقاء تبلغ 60%".

وقالت السلطات الجمركية البلجيكية إن أنشطة تجار المخدرات "لم تطاولها تدابير الإغلاق" العام الماضي، داعية إلى تعزيز التعاون مع البلدان التي تخرج منها الشحنات غير القانونية لتطويق هذه الآفة.