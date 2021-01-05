آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و854 ألفا و305 أشخاص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر-كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش.

وأصيب أكثر من 85.630.080 شخصا في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء تعافى من بينهم 53.615.900 على الأقل.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا واسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة. وسجلت الإثنين 8890 وفاة جديدة و531.524 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1.679 وفاة تليها ألمانيا (944) والمكسيك (544).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 353.628 وفاة من أصل 20.823.856 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 196.561 (7.753.752 إصابة) والهند مع 149.850 وفاة (10.356.844 إصابة) والمكسيك مع 127.757 وفاة (1.455.219 إصابة) وإيطاليا مع 75.680 وفاة (2.166.244 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 170 وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (139) والبوسنة (126) وإيطاليا (125) ومقدونيا الشمالية (122).

وأحصت أوروبا حتى الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش الثلاثاء 589.554 وفاة (27.373.087 إصابة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي 513.573 وفاة (15.806.125 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 369.554 وفاة (21.431.350 إصابة).

وسجلت في آسيا 221.882 وفاة (14.060.034 إصابة) والشرق الأوسط 90871 وفاة (4.074.045 إصابة) وافريقيا 67.926 وفاة (2.854.243 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31202 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا إلى التعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.