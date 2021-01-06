الديمقراطيان وارنوك وأوسوف يعلنان فوزهما بمقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي رافايل وارنوك ليل الثلاثاء الأربعاء فوزه على السناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر في الانتخابات الفرعية الحاسمة التي جرت في جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ والتي ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة لأنها ستحسم الغالبية في مجلس الشيوخ مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/يناير.

وسيطبع وارنوك، التاريخ إذ سيكون أول سناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية. ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو وخصمه الديمقراطي جون أوسوف.