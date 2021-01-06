شبكة يورونيوز تطلق خدمة البث باللغة الرومانية

بالتعاون مع "جامعة بوليتنيكا فى بوخارست" أطلقت شبكة يورونيوز، ومقرها في مدينة ليون شرق فرنسا، قناتها الجديدة باللغة الرومانية عند الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني.

وهي قناة إخبارية مستقلة جديدة، تهدف على غرار يورونيوز بلغاتها الـ 12 المختلفة إلى نقل الأخبار المحلية، والإقليمية والوطنية والدولية بمنظور أوروبي إلى الشعب الروماني بلغته الخاصة.

وخلال العامين الماضيين، أطلقت الشبكة الدولية، "يورونيوز ألبانيا" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 و"يورونيوز جورجيا" في سبتمبر/أيلول 2020. ومن المتوقع إطلاق يورونيوز صربيا في ربيع عام 2021.

ويشاهد يورونيوز اليوم حوالي 400 مليون منزل، في 160 بلدا حول العالم. بما في ذلك 67٪ من المنازل في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

تصل يورونيوز شهريا إلى ما يقرب من 150 مليون شخص، سواء على التلفزيون أو على المنصات الرقمية، وفقًا لـ "غلوبال ويب إندكس".

في عام 1993، بدأت القناة بخمس لغات، وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية.

وفي عام 1999، تم إضافة اللغة البرتغالية لتصبح اللغة السادسة في الشبكة الأوروبية، وفي أيلول/سبتمبر 2001 بدأ البث باللغة الروسية التي باتت انذاك اللغة سابعة.

وفي 2008 انضمت اللغة العربية إلى لغات شبكة يورونيوز، قبل أن إيقافها في وقت لاحق من العام 2017 مع إبقاء الموقع الإلكتروني.