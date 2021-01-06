شاهد: المدينة المُجمَّدة تٌذهل الزوار في مهرجان هاربين للجليد في الصين

استقبلت متاهات الجليد العملاقة والأبراج المُجمَّدة المضيئة والقصور البلورية المحفورة في كتل الجليد الشاسعة زوار مهرجان الجليد السنوي في الصين في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين.

وجذبت المناظر المتجمدة ملايين الزوار على مر السنين إلى المدينة الشتوية الشمالية الشرقية، التي افتتحت المهرجان الثلاثاء على الرغم من تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين.

تبدأ الاستعدادات للاحتفال الشتوي السنوي قبل أسابيع، حيث يقوم العمال بجلب ملايين االأمتار المكعبة من الجليد من سطح نهر سونغهوا. وأضاءت جدران من الجليد منحوتة على شكل زهرة عملاقة ليلة الثلاثاء مع افتتاح المهرجان.

ألهمت دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين دفعة في جميع أنحاء الصين للترويج للرياضات الشتوية والسياحة، حيث زاد عدد منتجعات الثلج الصينية أربعة أضعاف تقريباُ في العقد الماضي.

سيطرت الصين إلى حد كبير على حالات الإصابة بفيروس كورونا محلياً مع إعادة فتح الأماكن الترفيهية والثقافية وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة. لكن حالات التفشي الصغيرة في مدن متعددة دفعت السلطات إلى تكثيف الاختبارات وقيود السفر.

يُطلب من زوار مهرجان هذا العام إظهار "رمز صحي" على تطبيق تتبع جهات الاتصال وقياس درجات الحرارة قبل دخول الأماكن.