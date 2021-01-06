ترامب يدعو أنصاره "للعودة إلى ديارهم" بعدما اقتحموا الكابيتول وبايدن يصف ما حدث بـ "التمرد"

علق الكونغرس الأميركي الأربعاء بشكل طارئ جلسة مكرسة للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب لمبنى الكابيتول حيث أصيبت امرأة بالرصاص.

وقد حجر أعضاء مجلسي الشيوخ النواب وطلب من البرلمانيين وضع الأقنعة الواقية من الغاز والتمدّد على الأرض، على ما قال أعضاء في الكونغرس.

ودخل متظاهرون إلى المجلسين على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، فضلاً عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع.

وكان دونالد ترامب دعا في وقت سابق انصاره إلى التوجه إلى الكونغرس للضغط على الأعضاء الجمهوريين فيه ليعارضوا المصادقة على فوز جو بايدن. لكنّه عاد ودعاهم إلى تجنّب العنف.

وكتب في تغريدة "الرجاء دعم شرطة الكابيتول وقوى إنفاذ القانون" بعد أكثر من ساعة على اختراق المحتجين للطوق الأمني حول مقر الكونغرس. وتوجه ترامب لأنصاره "ابقوا مسالمين".

من جهته دعا مايك بنس "إلى وقف العنف فورا" في مقر الكونغرس. وقال متظاهر لوكالة فرانس برس "أتينا لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، هو لنا".

وأكد جيم وود وهو متظاهر يبلغ الستين اتى من ولاية نيوهامبشر "سأذهب إلى حدّ التضحية بنفسي لحماية حقوقي".

وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء (23,00 ت غ) يستمر حتى الساعة السادسة من صباح الخميس (11,00 ت غ).

وأعلن البيت الأبيض إرسال عناصر من الحرس الوطني إلى واشنطن للمساعدة على حفظ الأمن.

وندّد عدة أعضاء في الكونغرس الأميركي الأربعاء بمحاولة "انقلاب" يقودها أنصار لدونالد ترامب تمكنوا من اقتحام مبنى الكابيتول، محذّرين من أن هذا التحرك مكتوب له الفشل.

ترامب يدعو أنصاره "للعودة إلى ديارهم" بعدما اقتحموا الكابيتول

دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره "للعودة إلى ديارهم" بعدما اقتحموا مبنى الكابيتول خلال تظاهرة قاموا بها تجاوبا مع دعوته لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ودعا ترامب أنصاره إلى الانسحاب مشيرا الى أنه يجب تحقيق أهدافهم سلميا، جدد ادعاءاته النارية بأن انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر "سرقت" منه. وقال ترامب في شريط فيديو بثه عبر تويتر "أدرك ألمكم. لقد سرقت منا الانتخابات. لكن عليكم العودة إلى دياركم. يجب أن نلتزم بالسلام وبالقانون والنظام". وأضاف "أحبكم".

بايدن يندّد بـ"اعتداء غير مسبوق" على الديموقراطية الأميركية

ندّد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء باقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول، واصفا إياه بأنه "اعتداء غير مسبوق" على الديمقراطية الأميركية.

ووصف في كلمة ألقاها أعمال العنف التي جرت في الكونغرس ب"التمرد"، وحض ترامب على الطلب من أنصاره أمام الكاميرات، وقف "حصارهم" للكونغرس الذي اضطر الى تعليق جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة بعد اجتياح أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات لقاعتي مجلسي النواب والشيوخ وغيرها من أقسام المبنى.

بنس يطالب بالانسحاب

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء إلى "وقف العنف فوراً" في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس.

وقال بنس في تغريدة على تويتر إنّ "العنف والدمار اللذين يحدثان في مبنى الكابيتول الأميركي يجب أن يتوقفا وأن يتوقفا الآن".

وأضاف "يجب على كل شخص معني احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور"، مؤكّداً أنّ "الاحتجاج السلمي هو حق لكل أميركي، لكنّ هذا الهجوم على مبنى الكابيتول لن يتم التسامح معه وستتمّ ملاحقة المتورطين فيه قضائياً إلى الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون".

إصابة امرأة بالرصاص داخل الكابيتول

أصيبت امرأة بالرصاص داخل مبنى الكابيتول الذي اقتحمه الأربعاء مؤيدون للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.

وقد أصيبت المرأة برصاصة في الكتف على ما ذكر عنصر أمن لصحيفة "واشنطن بوست". ونقلت المصابة على حمالة. وذكرت محطة "سي أن أن" أن حالتها حرجة.

الغاز المسيل ومسدسات

قال عضو في الكونغرس الأميركي الأربعاء إن "غازا مسيلا للدموع" استخدم الأربعاء في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى احتجاجا على هزيمته.

وأفاد أحد مصوري وكالة فرانس برس بوجود دخان في الجو في القاعة المستديرة الواقعة تحت قبة الكابيتول التي احتشد فيها أكثر من مئة محتج.

وكتب النائب الديمقراطي جيم هايمز "طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة".

وعلق مجلسا النواب والشيوخ جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بعد دخول مؤيدي ترامب إلى المبنى.

وقال نائب أميركي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحامه الأربعاء.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة". وأضاف "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".

اعتراض على نتائج الانتخابات

اعترض الأربعاء أعضاء موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على نتائج الانتخابات مكررين الادعاءات بحصول عمليات تزوير، خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن.

اعتبر تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين يعترضون على فوز جو بادين في الانتخابات يدعمون "محاولة انقلاب". وقال شومر: "للأسف يظن بعض عناصر الحزب الجمهوري أن استمراريتهم السياسية رهن بمشاركتهم في محاولة انقلاب.

محاولة انقلاب

ندّد عدة أعضاء في الكونغرس الأميركي الأربعاء بمحاولة "انقلاب" يقودها أنصار لدونالد ترامب تمكنوا من اقتحام مبنى الكابيتول، محذّرين من أن هذا التحرك مكتوب له الفشل.

وغرّد النائب الديمقراطي وليام باسكريل "نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض. لكنّ المحاولة محكوم عليها بالفشل".

وقالت النائبة ديانا ديغيتي "هذه ليست تظاهرة، إنها محاولة انقلاب" مندّدة "بالفوضى التي خطّط لها رئيسنا".

اقتحام وإخلاء أبنية في مقر الكونغرس

أمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس الأمريكي في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول.

ووجهت شرطة الكونغرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب، بعدما دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد تراب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.

وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة على توتير: "لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول".

تصريح بايدن "حان الوقت لطي الصفحة"

تأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء بفوز الديمقراطيين المرجح بالغالبية في مجلس الشيوخ واعتبر ذلك مؤشرا إلى رغبة الأمريكيين في المضي قدما داعيا إلى التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهما المرجح بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ، "حان الوقت لطي الصفحة.

و أضاف : يطالب الشعب الأمريكي بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أنه بإمكاننا تحقيق الأمرين".