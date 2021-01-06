شاهد: مؤيدو ترامب يجتمعون خارج البيت الأبيض والحزب الديمقراطي يفوز في مجلس الشيوخ الأمريكي

ألقي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، كلمة أمام حشد من المؤيدين خارج البيت الأبيض، احتجاجا على تصويت الهيئة الانتخابية والذي أكد فوز الحزب الديمقراطي بالبيت الأبيض.

أكد خلال تظاهرة لأنصاره أمام البيت الأبيض أنه لن يعترف أبدا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية فيما يستعد الكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن.

وقال ترامب "لن نستسلم أبدا، لن نعترف أبدا (بالهزيمة). سنوقف عملية السرقة".

وتظهر لقطات الفيديو مقاطعا لمئات من مؤيدي ترامب يرتدون قبعات حمراء تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" وسط حضور مكثف لعناصر الشرطة وإغلاق نوافذ المتاجر تحسبا للمشاكل في وسط واشنطن.

فوز الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ

ويأتي هذا الاحتجاج بعد فوز حققه الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بعد أول جولة من جوليتي الإعادة لمقعدين في ولاية جورجيا وقبل ساعات من تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب.

وغرد ديف واسرمان، الخبير في الكونغرس ومحرر صحيفتها على توتير: "اتضح أنه عندما يعتمد الائتلاف على شخص واحد (دونالد ترامب) هناك بعض المخاطر السلبية الكبيرة عندما لا يكون هذا الشخص موجودا في الاقتراع".

فوز أول سيناتور أسود عن الولاية جورجيا

وفاز رافاييل وارنوك، البالغ 51 عاما وهو قس من مدينة أتلانتا، ويعتبر أول سيناتور أسود عن الولاية جورجيا، والسيناتور الأسود الـ11 في تاريخ الولايات المتحدة.

ويقول روبرت لوي، البالغ 74 عامًا، لوكالة فرانس برس بأن الانتخابات السابقة كانت "أهم انتخابات في حياتي". وأضاف: "إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، فسيكون هناك عرقلة مستمرة في واشنطن".