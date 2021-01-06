أين اختفى جاك ما مؤسس شركة "علي بابا" بعد انتقاده السياسة المالية للحكومة الصينية؟

حقق الملياردير جاك ما، أحد أغنى الرجال في الصين ومؤسس شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية ثروته من خلال تحمل مخاطر عدة.

أسس مدرس اللغة الإنجليزية السابق مجموعة علي بابا في عام 1999، في ذلك الحين كان عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت في الصين ضئيلا جدا. وتم إطلاق خدمة الدفع عبر الإنترنت "علي باي" بعد خمس سنوات، قبل أن يعلن المشرعون أن مثل هذه الشركات سيسمح بها.

وبعد خطاب ألقاه في 24 أكتوبر/تشرين الأول في شنغهاي، دعا من خلاله إلى الإصلاح الاقتصادي وانتقد سياسات النظام المالي الذي تتبعه السلطات الصينية، اختفى جاك ما.

ومنذ ذلك الحين توقف عن الظهور بشكل علني، لتبدأ التكهنات حول مكان ومصير أكبر شخصية تجارية عالمية في الصين والسبب وراء اختفائه.

وظل "ما" بعيدًا عن الأنظار، وألغى ظهوره على التلفزيون كما جرت العادة كمحكم في برنامج المواهب الذي تقدمه إحدى شركاته وتجنب وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المدونين تحت اسم "يويو تولكس تكنولوجي"، "انتهى عصر جاك ما، فات الأوان لنقول وداعا".

هذا ولم يرد المتحدثون باسم مجموعة "علي بابا" وأنت غروب" (شركة الخدمات المالية) على الأسئلة حول السبب وراء عدم ظهور "ما" في الأماكن العامة.

ويعتبر البعض أن ما جرى مع ما، هو مجرد تحذير من قبل الحزب الشيوعي للتأكيد أنه حتى رجال الأعمال لا يمكنهم تحدي الهيئة المنظمة علناً.

وتواجه شركة علي بابا العملاقة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول تحقيقا لمكافحة الاحتكار، هذا وتم تعليق الاكتتاب العام لمجموعة "أنت غروب" وتم إبلاغ الشركة بإعادة الهيكلة.

وقال شون راين، مستشار الأعمال في شنغهاي انه التقى العديد من مدراء علي بابا وأشخاص على علاقة بجاك ما، ولم يذكر اي منهم أن الملياردير يواجه مشاكل قانونية.

وتابع راين، مؤسّس "مجموعة أبحاث السوق الصينية"، "لقد صفعوه وتعلم الدرس، ولهذا السبب كان هادئًا طيلة الشهرين الماضيين"، وأضاف أن بعض أصدقاء ما، قالوا له "لا نستطيع تصديق مدى غبائه".

تنحى ما البالغ من العمر 56 عاما، رئيس مجلس إدارة مجموعة "على بابا" للتجارة الإلكترونية من منصبه في العام 2019، لكنه يبقى جزءا من هذه الشركة العملاقة التي تضم 36 عضوا وأنه أحد أكبر المساهمين فيها.

وأثار ما غضب الهيئة المنظمة بسبب خطاب القاه خلال مؤتمر أعمال في شنغهاي واتهامه لها بعرقلة الابتكار. وكان نائب الرئيس الصينى وانغ كيشان، حاضرا أيضا.

وتقدر ثروة جاك ما اليوم بـ58.4 مليار دولار، وكان قد قام بتخصيص ملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا، وقال إنه سيمنح حوالي 14.4 مليون دولار لتمويل وتطوير لقاح مضاد لكوفيد-19 في ووهان الصينية، أول بقعة انتشر فيها الوباء القاتل في العالم في نهاية العام 2019 قبل أن يتفشى في وقت لاحق في كل بقاع الأرض.