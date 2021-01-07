إلغاء مزاد على قطع نازية في فرنسا بعد اعتراض جمعية مناهضة لمعاداة السامية

أُلغي مزاد علني على قطع عائدة للحقبة النازية، كان من المقرر إجراؤه السبت في سواسون شمال فرنسا، بعدما أثار اعتراض جمعية مناهضة لمعاداة السامية، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضحت السلطة المحلية في منطقة أين، أنها أبلغت بتنظيم مزاد في سواسون يوم السبت 9 كانون الثاني/يناير، تُعرَض فيه للبيع قطع نازية، وهو ما أوردته الصحافة أيضاً.

وأضافت السلطة المحلية بعد تحليل الوضع، أجريت اتصالات بناءً على طلب رئيس السلطة المحلية لتجنب إقامة هذا المزاد، وقد ألغته الجهة المنظمة بالفعل.

واتهم المكتب الوطني للتوعية ضد معاداة السامية في بيان نشر على موقعه على الإنترنت، منظّمين وصفهم بغير المسؤولين، بأنهم يضفون قيمةً للحقبة النازية من خلال إقامة هذا المزاد.

وذكّرت الجمعية بالحظر المفروض على ارتداء أو عرض شارات أو شعارات عامة، تذكر بتلك التي يرتديها أعضاء منظمة مدانون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.