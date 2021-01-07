بايدن: ترامب شنّ "هجوماً لا هوادة فيه" على المؤسسات الديموقراطية

اتّهم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخميس دونالد ترامب بشنّ "هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديمقراطية" بعدما اقتحم مناصرون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأربعاء.

واكد الديمقراطي بايدن أن ما حصل في الكابيتول الأربعاء "يمثّل في نظري أحد أكثر الأيام قتامة" في تاريخ الولايات المتحدة، واصفاً من شارك في هذه الإضرابات بأنهم "إرهابيون".

من جانبها، دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تنحية ترامب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، معتبرة الملياردير الجمهوري "شخصاً خطيراً للغاية ولا ينبغي أن يستمرّ في منصبه".

وعلق الكونغرس الأميركي الأربعاء بشكل طارئ جلسة مكرسة للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب لمبنى الكابيتول.

وقد حجر أعضاء مجلسي الشيوخ النواب وطلب من البرلمانيين وضع الأقنعة الواقية من الغاز والتمدّد على الأرض، على ما قال أعضاء في الكونغرس.

ودخل متظاهرون إلى المجلسين، فضلاً عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع.

وكان ترامب دعا في وقت سابق انصاره إلى التوجه إلى الكونغرس للضغط على الأعضاء الجمهوريين فيه ليعارضوا المصادقة على فوز جو بايدن. لكنّه عاد ودعاهم إلى تجنّب العنف.