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الولايات المتحدة الأمريكية

فيسبوك يمدد الحظر المفروض على ترامب "إلى أجل غير مسمّى"

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
فيسبوك
فيسبوك   -   حقوق النشر  Richard Drew/AP
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أعلن مارك زاكربرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، الخميس أنّ حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته الكابيتول.

وقال زاكربرغ في منشور على حسابه في فيسبوك "نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية". وأضاف "لذلك، فقد قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمّى ولمدّة أسبوعين على الأقلّ حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

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