عدد من الدول تدعو رعاياها في الولايات المتحدة إلى توخي الحذر

دعت بعض الدول رعاياها المقيمين في الولايات المتحدة إلى توخي الحذر، في وقت اقتحم فيه موالون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن، أمس الاربعاء، تعبيرا عن رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

قلق تركي

فقد دعت تركيا مواطنيها الموجودين حاليا في الولايات المتحدة إلى البقاء بعيدا عن الأماكن المزدحمة، التي تقام فيها التجمعات، معربة عن قلقها من التطورات في أعقاب انتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى حد مهاجمة متظاهرين مبنى الكونغرس.

ودعت الوزارة في بيان لها جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى الاعتدال ورجاحة العقل، قائلة إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستتغلب على الأزمة السياسية المحلية.

السعودية تحث مواطنيها

من جانبها دعت سفارة السعودية في واشنطن رعاياها أيضا إلى اتباع تعليمات السلط المحلية، وأن يحترموا حظر التجول المفروض من السادسة مساء إلى غاية السادسة صباحا. كما دعت السفارة من هم خارج واشنطن إلى عدم التوجه إلى العاصمة خلال هذه الفترة.

وكان الموالون لترامب اقتحموا مبنى الكابيتول فيما كان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مجتمعين للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقد صوت المجمع الانتخابي لفائدة بايدن بحساب 306 أصوات مقابل 232 صوتا.

وقد ظهر ترامب في المظاهرة يوم أمس، وتوجه إلى الجموع طيلة أكثر من ساعة، مكررا ادعاءات كاذبة مفادها ان انتخابات 2020 الرئاسية سرقت، بسبب عمليات تزير واسعة النطاق لأصوات الناخبين.