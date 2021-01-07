شاهد: كمامات وتباعد اجتماعيّ وصلاة في قدّاس عيد الميلاد في روسيا

احتفل المؤمنون الأرثوذكس الروس بعيد الميلاد الأول منذ بداية تفشي وباء كورونا حيث أقيمت كالمعتاد الصلوات الليلية في الكنائس والكاتدرائيات في جميع أنحاء البلاد.

يقول فلاديمير فيجيليانسكي، عميد كنيسة القديسة مريم تاتيانا، إن "السلطات التي تراقب حالات كوفيد-19 ترى أن الكنيسة ليست منطقة حمراء. هنا، احترام كل شيء يسير بشكل أفضل بكثير من وسائل النقل العام أو في المتاجر. نحترم التباعد الاجتماعي والناس يرتدون الكمامات."

وقد وضعت كنيسة صغيرة قريبة من الكرملين والتي كانت مليئة بالمؤمنين، علامات خاصة على الأرض تُظهر مكان الوقوف للحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص.

ويقول دلييل سيدوروف: "هنا، خطر الإصابة بالعدوى ليس أكبر من أي متجر. نتذكر عيد الفصح، عندما كانت الكنائس مغلقة وكان ذلك تحدياً كبيراً لنا جميعاً".

حثت سلطات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسنّين والذين يعانون من مشاكل صحية على البقاء في المنزل ومشاهدة قداس عيد الميلاد من خلال شاشة التلفاز.

وحضرالرئيس الروسي فلاديمير بوتين القداس في الكنيسة الصغيرة في منطقة نوفغورود دون وضع كمامة علماً أنه لم يتلق بعد لقاحاً ضد فيروس كورونا.