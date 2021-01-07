وزير الخارجية التركي: تركيا مستعدة "لإعادة العلاقات إلى طبيعتها" مع فرنسا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس في لشبونة إنّ تركيا مستعدّة "لإعادة العلاقات إلى طبيعتها" مع فرنسا رغم التوتّر الشديد بين البلدين على صعيد ملفات عدة، مشيراً إلى "خريطة طريق" وضعت مع باريس.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في ختام لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا الذي تولّت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنّه "في حال كانت فرنسا صادقة، فتركيا مستعدّة لإعادة العلاقات مع فرنسا إلى طبيعتها".