عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تركيا

وزير الخارجية التركي: تركيا مستعدة "لإعادة العلاقات إلى طبيعتها" مع فرنسا

Access to the comments محادثة
بقلم:  Euronews
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي   -   حقوق النشر  Fatih Aktas/Turkish Foreign Ministry
حجم النص Aa Aa

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس في لشبونة إنّ تركيا مستعدّة "لإعادة العلاقات إلى طبيعتها" مع فرنسا رغم التوتّر الشديد بين البلدين على صعيد ملفات عدة، مشيراً إلى "خريطة طريق" وضعت مع باريس.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في ختام لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا الذي تولّت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنّه "في حال كانت فرنسا صادقة، فتركيا مستعدّة لإعادة العلاقات مع فرنسا إلى طبيعتها".

viber