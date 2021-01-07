شاهد: السباحة في المياه الجليدية.. هواية كبار السن في بكين

بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها محطة الأرصاد الجوية في بكين، وإعلانها عن موجة شديدة البرودة تجتاح العاصمة الصينية، تحدث مجموعة من السباحين المسنين انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود، وقاموا بالقفز في بحيرة من المياه الجليدية بحديقة المدينة المركزية.

وبعد أن انخفض الزئبق إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر (-12 فهرنهايت) في العاصمة بكين في فترة ما بعد الظهر، وكان من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 19 تحت الصفر، قفز حوالي 15 سباحًا من كبار السن في المياه الجليدية لممارسة هوايتهم المفضلة والسباحة في الهواء الطلق وفي مثل هذه الأوقات من العام.

وكانوا يرتدون ملابس السباحة والنظارات الواقية والقبعات والأحذية والجوارب المائية وحتى القفازات.

وقال تشانغ، وهو سباح في السبعينات من عمره، "كلما كان الجو أكثر برودة، كلما أردت السباحة أكثر".

وبعد ممارسة هذه العادة يوميا، يقوم السباحون بارتداء ملابس دافئة ويتجمعون على ضفة النهر للاستمتاع بأوقاتهم والغناء والرقص معا.