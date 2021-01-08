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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعتبر أن عدم حضور ترامب لحفل تنصيبه هو "أمر جيد"

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن   -   حقوق النشر  أ ب
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أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير. وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير "إنه أمر جيد"، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر "مرحب به".

وترك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب أو عدمه قبل 12 يوما من انتهاء ولايته، الأمر الذي يطالب به العديد من النواب الديمقراطيين بعد أحداث الكابيتول.

ووصف بايدن آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنها "مهزلة".

وقال بايدن من مقره في مدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مضيفا أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة".

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