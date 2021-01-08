حصيلة فيروس كورونا في العالم لغاية ظهر اليوم الجمعة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,899,396 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 88,024,570 شخصاُ في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء، تعافى منهم 54,775,300 مصاب على الأقل.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت الخميس 14845 وفاة و838,720 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3998 وفاة تليها البرازيل (1524) وألمانيا (1188).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 365,321 وفاة من أصل 21,581,749 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل حيث سُجلت 200,498 وفاة (7,961,673 إصابة) والهند مع 150,570 وفاة (10,413,417 إصابة) والمكسيك مع 131,031 وفاة (1,493,569 إصابة) والمملكة المتحدة مع 78508 وفيات (2,889,419 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 172 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (141) والبوسنة (128) وايطاليا (128) ومقدونيا الشمالية (124).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة 607,458 وفاة (28,274,525 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 523,073 وفاة (16,199,597 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 381,856 وفاة (22,214,812 إصابة).

وسجلت في آسيا 223,928 وفاة (14,197,294 إصابة) والشرق الأوسط 91570 وفاة (4,154,963 إصابة) وإفريقيا 70,557 وفاة (2,952,125 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31256 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.