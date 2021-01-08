وكالة ناسا: صخرة عملاقة تسير بسرعة خارقة ستمر من الأرض بسلام

أشار مركز دراسات الأرض التابع لوكالة ناسا أن كويكبا، سيمر قرب الأرض في 9 يناير/ كانون الثاني القادم، وتتوقع الوكالة أن هذه الصخرة الفضائية ستمر دون اصطدام بكوكب الأرض .

ويعرف الكويكب باسم أن يو132015 وهو أيضا (أن إي أو) أي كائن قريب من الأرض يسمح لناسا بدراسة تاريخ النظام الشمسي، ووفقا لملاحظات وكالة ناسا، فإن صخرة الفضاء العملاقة تسير بسرعة تقارب 34 ألف ميل في الساعة، أي 45 مرة أسرع من سرعة الصوت.

وكشف العلماء مؤخرا عن حوالي 25 ألف كائن أو جسم من الأجسام القريبة من الأرض، فيما يؤكد معظم العلماء أن الغالبية العظمى منها عبارة عن كويكبات. ووفقًا لوكالة ناسا، لا يشكل أي كويكب معروف خطرًا كبيرًا من الاصطدام بالأرض خلال القرن المقبل.